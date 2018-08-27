Napoli Başkanı De Laurentiis, şehir belediyesine saldırdı!
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Başkanı De Laurentiis, şehir belediyesine saldırdı!

    Napoli Başkanı De Laurentiis, şehir belediyesine saldırdı!

    Başkanı De Laurentiis, verdiği gazete ilanı ile Napoli Belediye Başkanı'na açtı ağzını yumdu gözünü.

    kulübünün yaptığı sivri çıkışlar ile tanından başkanı Aurelio De Laurentiis, ülkenin en çok okunan gazetelerinden bir tanesine verdiği tam sayfa ilan ile Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'i eleştirdi.

    Napoli Başkanı, San Paolo Stadı'nın "şaka gibi" bir hale geldiğini, Luigi De Magistris'in en ufak yatırım yapmaya niyeti olmadığı ifadelerini kullandı. Belediye başkanının Napoli Kulübü'nü Şampiyonlar Ligi maçlarında Palermo'da oynatmaya ittiğini de sözlerine ekleyen De Laurentiis, belediyenin vurdum duymazlığı yüzünden UEFA standartlarını karşılayamamaya başladıklarını belirtti.

    KOLTUKLARI YETERSİZ!

    UEFA'nın belirlediği talimatnamedeki koltuk ölçülerini tutturamayan Napoli, bu yaz stadı yenilemek istemişti. Belediyeden gerekli izinleri sağlayamayan Napoli, stat yenileme çalışmalarını başarı ile sonuçlandıramamıştı.

    De Laurentiis, yaşanan tüm karmaşadan belediye başkanını sorumlu tutarken; "Ben böyle belediyenin de böyle belediyeciliğin de ne anlama geldiğini algılayamıyorum. Napoli şehri ve insanlarına bu denli saygısızlık yapan biriyle bir daha konuşmak istemiyorum" ifadelerini basınla paylaştı.

    1. 27.8.2018 17:40
    2. Güncelleme: 27.8.2018 17:45
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