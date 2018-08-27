Napoli kulübünün yaptığı sivri çıkışlar ile tanından başkanı Aurelio De Laurentiis, ülkenin en çok okunan gazetelerinden bir tanesine verdiği tam sayfa ilan ile Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'i eleştirdi.

Napoli Başkanı, San Paolo Stadı'nın "şaka gibi" bir hale geldiğini, Luigi De Magistris'in en ufak yatırım yapmaya niyeti olmadığı ifadelerini kullandı. Belediye başkanının Napoli Kulübü'nü UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Palermo'da oynatmaya ittiğini de sözlerine ekleyen De Laurentiis, belediyenin vurdum duymazlığı yüzünden UEFA standartlarını karşılayamamaya başladıklarını belirtti.

KOLTUKLARI YETERSİZ!

UEFA'nın belirlediği talimatnamedeki koltuk ölçülerini tutturamayan Napoli, bu yaz stadı yenilemek istemişti. Belediyeden gerekli izinleri sağlayamayan Napoli, stat yenileme çalışmalarını başarı ile sonuçlandıramamıştı.

De Laurentiis, yaşanan tüm karmaşadan belediye başkanını sorumlu tutarken; "Ben böyle belediyenin de böyle belediyeciliğin de ne anlama geldiğini algılayamıyorum. Napoli şehri ve insanlarına bu denli saygısızlık yapan biriyle bir daha konuşmak istemiyorum" ifadelerini basınla paylaştı.