Napoli Başkanı De Laurentiis, şehir belediyesine saldırdı!
Napoli Başkanı De Laurentiis, verdiği gazete ilanı ile Napoli Belediye Başkanı'na açtı ağzını yumdu gözünü.
Napoli kulübünün yaptığı sivri çıkışlar ile tanından başkanı Aurelio De Laurentiis, ülkenin en çok okunan gazetelerinden bir tanesine verdiği tam sayfa ilan ile Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'i eleştirdi.
Napoli Başkanı, San Paolo Stadı'nın "şaka gibi" bir hale geldiğini, Luigi De Magistris'in en ufak yatırım yapmaya niyeti olmadığı ifadelerini kullandı. Belediye başkanının Napoli Kulübü'nü UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Palermo'da oynatmaya ittiğini de sözlerine ekleyen De Laurentiis, belediyenin vurdum duymazlığı yüzünden UEFA standartlarını karşılayamamaya başladıklarını belirtti.
KOLTUKLARI YETERSİZ!
UEFA'nın belirlediği talimatnamedeki koltuk ölçülerini tutturamayan Napoli, bu yaz stadı yenilemek istemişti. Belediyeden gerekli izinleri sağlayamayan Napoli, stat yenileme çalışmalarını başarı ile sonuçlandıramamıştı.
De Laurentiis, yaşanan tüm karmaşadan belediye başkanını sorumlu tutarken; "Ben böyle belediyenin de böyle belediyeciliğin de ne anlama geldiğini algılayamıyorum. Napoli şehri ve insanlarına bu denli saygısızlık yapan biriyle bir daha konuşmak istemiyorum" ifadelerini basınla paylaştı.
- 27.8.2018 17:40
- Güncelleme: 27.8.2018 17:45
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‘Advocaat haklı çıktı’
Toplam 15
Yorum
KrAlex Şu adama zamanında çok kızıyordum söylediklerinde ama gerçektende haklıymış.. Senelerdir sırf adı transfer olsun diye gözden düşmüş oyunculr
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 21
Yorum
Yasin COCUK BILE 9 AYDA DOGUYOR. SIZ HEMEN NEGATIF YORUMLARA BASLAMISSINIZ. ULKEDE HERKES FUTBOL PROFESORU OLMUS.
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Burak bilmecesi
Toplam 3
Yorum
acg Burak Sosa BJK ya 5 milyon euro Tolga ve Atiba TS ye süper bir trasfer olur her iki kulüp için .
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