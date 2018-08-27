Cengiz'li Roma, sonradan açıldı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Cengiz'li , sonradan açıldı

    Cengiz'li Roma, sonradan açıldı

    'in formasını giydiği sahasında Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.

    'in formasını giydiği sahasında Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.

    İtalya Serie A'nın 2'nci haftasında Roma sahasında Atalanta'yı konuk etti. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın gol perdesini ev sahibi Roma açtı. Henüz 2'nci dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Pastore topu ağlara gönderdi. Yediği golün şokunu çabuk atlatan konuk ekip, 19'uncu dakikada Castagne'nin golüyle skora dengeyi getirirken, 22 ve 38'inci dakikalarda Rigoni'nin golleriyle devreyi 1-3 önde kapattı. İkinci yarıda daha fazla risk alan Roma, 60'ıncı dakikada Florenzi'nin golüyle farkı 1'e indirirken, 82'nci dakikada Manolas mücadelenin skorunu belirledi.

    Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı ve takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.

    1. 27.8.2018 23:39
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