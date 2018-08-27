Cengiz'li Roma, sonradan açıldı
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 2'nci haftasında Roma sahasında Atalanta'yı konuk etti. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın gol perdesini ev sahibi Roma açtı. Henüz 2'nci dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Pastore topu ağlara gönderdi. Yediği golün şokunu çabuk atlatan konuk ekip, 19'uncu dakikada Castagne'nin golüyle skora dengeyi getirirken, 22 ve 38'inci dakikalarda Rigoni'nin golleriyle devreyi 1-3 önde kapattı. İkinci yarıda daha fazla risk alan Roma, 60'ıncı dakikada Florenzi'nin golüyle farkı 1'e indirirken, 82'nci dakikada Manolas mücadelenin skorunu belirledi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı ve takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.
- 27.8.2018 23:39
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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