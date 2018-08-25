İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Karius transferini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın kaleci Loris Karius'u 2 yıllığına kiraladığı belirtildi. Siyah beyazlı kulüp ise 25 yaşındaki file bekçisini sosyal medyadan paylaştığı video ile açıkladı.



Loris Karius bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Alman kalecinin daha sonra sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.







BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERİ KARİUS, İSTANBUL'A GELDİ



Siyah beyazlı kulübün İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki kaleci Karius, Londra'dan kalkan uçakla saat 22.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Karius'u karşılamaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Alman file bekçisine yoğun ilgi gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu. Loris Karius kartal hareketi yaparak siyah beyazlı taraftarlara selam gönderdi.



Loris Karius, özel araç ile havalimanından ayrılarak bu akşam konaklayacağı otele hareket etti. 25 yaşındaki file bekçisinin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılması bekleniyor.