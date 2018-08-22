Juventus, Pjanic ile nikah tazeledi
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Torino ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında Roma'dan transfer edilen Pjanic'in sözleşmesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Boşnak futbolcu geçen sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıkarken, 7 gol ve 14 asist üreterek takımına katkı sağladı. Pjanic ayrıca geçen sezon İtalya Serie A'da 5 gol ve 11 asistlik performansa imza atarken, bu performans ile ligde 5 gol - 5 asist barajını geçen tek merkez orta saha oyuncusu olmayı başarmıştı.
- 21.8.2018 20:05
- Güncelleme: 22.8.2018 01:41
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Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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