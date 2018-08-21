Juventus, Pjanic ile nikah tazeledi – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    , Pjanic ile nikah tazeledi

    Juventus, Pjanic ile nikah tazeledi

    A ekiplerinden , Boşnak orta saha oyuncusu 'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

    Torino ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında Roma'dan transfer edilen Pjanic'in sözleşmesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

    Boşnak futbolcu geçen sezon forması ile 44 resmi maça çıkarken, 7 gol ve 14 asist üreterek takımına katkı sağladı. Pjanic ayrıca geçen sezon A'da 5 gol ve 11 asistlik performansa imza atarken, bu performans ile ligde 5 gol - 5 asist barajını geçen tek merkez orta saha oyuncusu olmayı başarmıştı.

    1. 21.8.2018 20:05
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