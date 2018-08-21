Juventus, Pjanic ile nikah tazeledi
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Torino ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında Roma'dan transfer edilen Pjanic'in sözleşmesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Boşnak futbolcu geçen sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıkarken, 7 gol ve 14 asist üreterek takımına katkı sağladı. Pjanic ayrıca geçen sezon İtalya Serie A'da 5 gol ve 11 asistlik performansa imza atarken, bu performans ile ligde 5 gol - 5 asist barajını geçen tek merkez orta saha oyuncusu olmayı başarmıştı.
- 21.8.2018 20:05
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Yorum
manuel besiktas bu yasli oyunculari yavas yavas her yil bir tane iki tane satarak elden cikarmali ve yerlerine ayni parayla gelecek vaad eden oyunc
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Yorum
canyavuz helal olsun.en azından yasin den karakterliymiş.yok gs ye gol atcam bilmem ne artist.seni sen yapan gs takımıydı
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65karabela adam gs ile anlaşacak görürsünüz
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