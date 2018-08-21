Irkçı Lazio!
İrrudicibili Grubu, “Tribünde ilk 10 sırada kadın taraftar oturmasın” açıklaması yaptı. Çizme’de gündeme oturdu.
YÖNETİM: BİZDEN BAĞIMSIZ
İtalya'da kadın dernekleri Lazio taraftar grubunun bu açıklamasına büyük tepki gösterdi. Lazio medya bölümü apar topar yaptığı açıklama "Bu kulübümüzün resmi olarak aldığı bir karar değildir. Biz her türlü ayrımcılığa karşıyız. Bu hareket birkaç taraftarın ve bir grubun yapmış olduğu bir harekettir. Bizden bağımsız yapılmıştır" denildi. Lazio'nun taraftar grupları geçmişte defalarca siyahi oyunculara ırkçı saldırılarda bulunmuşlardı.
- 21.8.2018
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Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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