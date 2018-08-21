Irkçı Lazio! – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Irkçı !

    Irkçı <a href="/index/lazio?id=80fcbd2d-8f7b-48ad-ae94-50b14161667d" class="" rel="tag">Lazio</a>!

    , “Tribünde ilk 10 sırada kadın taraftar oturmasın” açıklaması yaptı. Çizme’de gündeme oturdu.

    'ın en ateşli taraftarlarına sahip olan yine ortalığı karıştırdı. , liderleri Diabolik'in imzasıyla maçından önce tribünde bir bildiri dağıttı. Yapılan açıklamada "Tribün bizim için kutsal, yazılı olmayan kuralların olduğu bir yerdir. ilk sıraları bizim için birer siperden farksızdır. Bu nedenle kadınlar ve çiftler 10. sıra ve arkasına gitsin. Stada romantik bir gün geçirmek maksadıyla gelenleri aramızda görmek istemiyoruz. Bunların bizim aramızda yeri yok" ifadeleri kullanıldı.

    YÖNETİM: BİZDEN BAĞIMSIZ
    'da kadın dernekleri taraftar grubunun bu açıklamasına büyük tepki gösterdi. Lazio medya bölümü apar topar yaptığı açıklama "Bu kulübümüzün resmi olarak aldığı bir karar değildir. Biz her türlü ayrımcılığa karşıyız. Bu hareket birkaç taraftarın ve bir grubun yapmış olduğu bir harekettir. Bizden bağımsız yapılmıştır" denildi. Lazio'nun taraftar grupları geçmişte defalarca siyahi oyunculara ırkçı saldırılarda bulunmuşlardı.
    1. 21.8.2018
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