Cengiz'li Roma'dan 3 puanlı başlangıç – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Cengiz'li 'dan 3 puanlı başlangıç

    Cengiz'li <a href="/index/roma?id=812da929-31c8-4a2f-9400-a3f4d954a65b" class="" rel="tag">Roma</a>'dan 3 puanlı başlangıç

    'in formasını giydiği , deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

    İtalya Serie A'nın ilk haftasında 'in formasını giydiği , Dzeko'nun attığı golle Torino'yu 10 mağlup etti.

    Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli futbolcu , karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. 'ya galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Kluivert'in asistinde 89'uncu dakikada Dzeko kaydetti.

    Roma, bu sonuçla Serie A'ya 3 puanla başladı.

    1. 19.8.2018 21:21
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