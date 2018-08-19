Cengiz'li Roma'dan 3 puanlı başlangıç
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Dzeko'nun attığı golle Torino'yu 10 mağlup etti.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. Roma'ya galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Kluivert'in asistinde 89'uncu dakikada Dzeko kaydetti.
Roma, bu sonuçla Serie A'ya 3 puanla başladı.
- 19.8.2018 21:21
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Cengiz'li Roma'dan 3 puanlı başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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