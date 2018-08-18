Juventus galibiyetle başladı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    galibiyetle başladı

    Juventus galibiyetle başladı

    'nde (Serie A) son şampiyon , sezonun ilk maçında Chievo'yu deplasmanda 3-2 yendi.

    Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 3. dakikada ve 38. dakikada Mariusz Stepinski'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

    Karşılaşmanın 56. dakikasında Emanuele Giaccherini'nin penaltı golüyle geriye düşen , 75. dakikada Mattia Bani'nin kendi kalesine ve 86. dakikada Federico Bernardeschi'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Juventus'un 'den renklerine bağladığı Portekizli yıldız 90 dakika sahada kalırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 84. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna girdi.

    1. 18.8.2018 21:13
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