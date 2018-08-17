Sezonun açılış maçında, son 7 yıldır şampiyonluğa uzanan ligin en başarılı takımı Juventus, yarın TSİ 19.00'da Chievo'ya konuk olacak. Günün diğer mücadelesinde ise bu sezon yine zirve mücadelesi vermesi beklenen Napoli, deplasmanda Lazio ile TSİ 21.30'da karşılaşacak.

Inter'in şampiyon olduğu 1929 yılında başlayan Serie A'da geçen sezon küme düşen Crotone, Hellas Verona ve Benevento'nun yerine, yeni sezonda Empoli, Parma ve Frosinone mücadele edecek.

Serie A'da son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, bu sezon da ligin en büyük favorisi olarak görülüyor.

Daha önce 2 kez kupa kaldırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 2 kez finale çıkmasına rağmen mutlu sona erişemeyen siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda ligin yanı sıra bu organizasyonda da zirveye çıkmayı hedefliyor.

Ronaldo, Serie A'da top koşturacak

Juventus, sezon öncesi Real Madrid'den Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu 112 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de iddiasını ortaya koydu.

Ayrıca Juventus, Valencia'dan Joao Cancelo, Milan'dan Leonardo Bonucci, Genoa'dan Mattia Perin ve Liverpool'dan Emre Can'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon takımda kiralık oynayan Douglas Costa'nın bonservisini de Bayern Münih'ten aldı.

Buna karşın Juventus, Gianluigi Buffon, Gonzalo Higuain ve Stephan Lichtsteiner gibi tecrübeli isimleriyle yollarını ayırdı.

Serie A'da üç milli futbolcu

Serie A'da bu sezon milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Salih Uçan forma giyecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, son dönemde uzak kaldığı şampiyonluk yarışının içinde bulunmak için birçok transfere imza attı. Milano'nun kırmızı-siyahlı ekibi, Juventus'tan Gonzalo Higuain ve Mattia Caldara, Chelsea'den Tiemoue Bakayoko, Sampdoria'dan Fabio Borini, Hamburg'dan Alen Halilovic, Napoli'den Pepe Reina, Sampdoria'dan da Ivan Strinic'i renklerine bağladı.

Cengiz Ünder'in mücadele ettiği Roma da sezon öncesi önemli transferler gerçekleştirdi. Sevilla'dan Steven Nzonzi, Paris Saint-Germain'den Javier Pastore, Ajax'tan Justin Kluivert, Sassuolo'dan Gregoire Defrel, Inter'den Davide Santon, Kopenhag'dan Robin Olsen, Dinamo Zagreb'den Ante Coric gibi isimleri kadrosuna katan başkent ekibinin en büyük kaybı, kaleci Alisson'un takımdan ayrılması oldu.

2005-2006 sezonundan itibaren üst üste 5 yıl lig şamiyonluğuna ulaşmasının ardından eski günlerine dönmeye çalışan Inter, Roma'dan Radja Nainggolan, Racing Club'dan Lautaro Martinez, Sion'dan Federico Dimarco, Monaco'dan Keita Balde, Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko, Sassuolo'dan Matteo Politano, Juventus'tan Kwadwo Asamoah ve Lazio'dan Stefan de Vrij'ı transfer etti.

Son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşamasına rağmen ligin iddialı takımları arasında yer almayı neredeyse her sezon sürdüren Napoli, Real Betis'ten Fabian Ruiz, Bologna'dan Simone Verdi, Lille'den Kevin Malcuit, Real'den Vinicius Morais, Ajax'tan Amin Younes'i kadrosuna katarken, Jorginho, Duvan Zapata, Leonardo Pavoletti ve Pepe Reina gibi oyuncuları takımdan gönderdi.

Serie A'nın yeni takımlarından Empoli ise Fenerbahçe'den kiraladığı Salih Uçan'ın yanı sıra Palermo'dan Antonino La Gumina, Milan'dan Luca Antonelli, Sampdoria'dan Matias Silvestre, Zilina'dan Samuel Mraz, Rosenborg'dan Jacob Rasmussen ve Carpi'den Lorenzo Lollo gibi transferlerle lige tutunmaya çalışacak.

İlk haftanın programı

Serie A'da ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın: Chievo-Juventus, Lazio-Napoli

19 Ağustos Pazar: Torino-Roma, Bologna-SPAL, Empoli-Cagliari, Milan-Genoa (Ertelendi), Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina (Ertelendi), Sassuolo-Inter

20 Ağustos Pazartesi: Atalanta-Frosinone

Futbol dünyasının en değerli liglerinden

Serie A, İngiltere Premier Lig ve İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ardından, futbol dünyasının en değerli üçüncü ligi konumunda bulunuyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, İtalya Ligi'nde mücadele eden 20 takımın piyasa değeri 4,42 milyar avro.

Avrupa futbolunun savunması en sert ve en teknik ligleri arasında gösterilen Serie A'da Juventus, 776,5 milyon avroluk kadro değeriyle başı çekiyor.

Inter 560,7 milyon avro, Napoli 490,4 milyon avro, Milan 454,5 milyon avro, Roma ise 404,7 milyon avroluk değerleriyle Juventus'u izliyor.

En fazla şampiyon olan takım Juventus

İtalya'nın en üst seviyede oynanan profesyonel lig organizasyonları göz önüne alındığında, en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 34 kez mutlu sona ulaşan Juventus oldu.

Milan ve Inter 18'er şampiyonlukla İtalya'nın en başarılı ikinci takımı konumunu paylaşırken, onları 9 şampiyonlukla Genoa takip ediyor.

En çok forma giyen Maldini

Serie A tarihinde en fazla forma giyen isim, Milan efsanesi Paolo Maldini oldu.

Maldini'nin 647 maçla başı çektiği sıralamada, Parma ve Juventus formalarıyla 640 karşılaşmaya çıkan Gianluigi Buffon ikinci sırada yer aldı. Buffon, Juventus'tan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olduğu için bu sezon söz konusu rekoru kırma şansını kaybetti.

Romalı Francesco Totti 619 ve Interli Javier Zanetti 615 maçla bu iki ismin ardından geldi.

En çok gol atan Piola

Pro Vercelli, Lazio, Juventus ve Novara formalarıyla 274 gol kaydeden Silvio Piola, Serie A'nın en golcü ismi olmayı başardı.

Totti 250, Milan ve Roma'da oynayan Gunnar Nordahl ise 225 golle Piola'nın ardından sıralandı.