Napoli Başkanı De Laurentiis;"Liverpool ŞL'den men edilmeli"
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Başkanı De Laurentiis;" ŞL'den men edilmeli"

    Napoli Başkanı De Laurentiis;"Liverpool ŞL'den men edilmeli"

    Başkanı Aurelio De Laurentiis, 'un 'nden men edilmesi gerektiğini söyledi.

    Başkanı Aurelio De Laurentiis, Roma ve 'un sahiplerinin aynı kişi olduğundan şüphelendiğini iddia ederek Liverpool'un 'nden men edilmesi gerektiğini söyledi.

    "ROMA VE LIVERPOOL'UN SAHİPLERİ AYNI!"

    Serie A ekibinin yaptığı enteresan açıklamalarla tanınan başkanı, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda UEFA'nın "aynı şirket ya da aynı kişinin sahip olduğu iki farklı takım, aynı turnuva içerisinde yer alamazlar" kuralına atıfta bulunarak; "Liverpool ve 'nın sahiplerinin aynı olduğuna dair bir hisse sahibim. Geçtiğimiz yıllarda çok güvendiğim bir kaynak bunu benimle paylaştı. Eğer doğruysa Roma ya da Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    ENDİŞEYE MAHAL YOK!

    Napoli Başkanı'nın açıklamalarının aksine böyle bir endişeye gerek olmadığı ufak bir araştırma ile ortaya çıkıyor. Roma'nın hisselerinin sahibi NBA takımlarından 'in de sahibi olan Amerikan iş insanı James Palotta iken Liverpool'un sahibi MLB takımlarından Boston Red Sox'ın da sahibi olan Fenway Sports Group.

    1. 17.8.2018 15:19
    2. Güncelleme: 17.8.2018 15:25
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