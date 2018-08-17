Milan'dan çifte transfer – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan çifte transfer

    Milan'dan çifte transfer

    İtalyan kulübü, Villarreal'den İspanyol Castillejo'yu, Genoa'dan da Uruguaylı Laxalt'ı transfer etti

    'nun forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Samuel Castillejo ve Diego Laxalt'ı kadrosunda kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki İspanyol Castillejo'nun transferi için Villarreal, sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı Laxalt için de Genoa ile anlaşıldı.

    Futbolcuların bonservislerine ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, 'ın Castillejo için 25, Laxalt için ise 14 milyon avro ödeyeceğini öne sürdü.

    Öte yandan Milan, Kolombiyalı santrforu Carlos Bacca'nın Villarreal'e, İtalyan forvet oyuncusu Gianluca Lapadula'nın da Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

    1. 17.8.2018 16:28
    2. Güncelleme: 17.8.2018 16:32
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