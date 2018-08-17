Milan'dan çifte transfer
İtalyan kulübü, Villarreal'den İspanyol Castillejo'yu, Genoa'dan da Uruguaylı Laxalt'ı transfer etti
Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Samuel Castillejo ve Diego Laxalt'ı kadrosunda kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki İspanyol Castillejo'nun transferi için Villarreal, sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı Laxalt için de Genoa ile anlaşıldı.
Futbolcuların bonservislerine ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Milan'ın Castillejo için 25, Laxalt için ise 14 milyon avro ödeyeceğini öne sürdü.
Öte yandan Milan, Kolombiyalı santrforu Carlos Bacca'nın Villarreal'e, İtalyan forvet oyuncusu Gianluca Lapadula'nın da Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.
- 17.8.2018 16:28
- Güncelleme: 17.8.2018 16:32
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Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri baba oldu
Toplam 2
Yorum
ali evet sakatlık bahane Allah uzun ömürler versin .
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Yavru Fırtına Tribünü açılıyor
Toplam 2
Yorum
ali lütfen biri bu dramı durdursun üzülecek yavrular biz bu hastalığı kaptık onlar kapmasın bari yazıktır etmeyin evlerinde otursun yavrular .
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Partizan'dan Beşiktaş yorumları!
Toplam 2
Yorum
atogen Beşiktaş Lask Linz maçındaki gibi oynarsa Partizan karşısında yine ecel terleri dökeriz.
Milan'dan çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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