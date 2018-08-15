David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek

    David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek

    Adı hem Fenerbahçe hem de ile anılan 'in kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.

    ve Fenerbahçe'ye David Ospina'dan kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı habere göre 'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.

    NAPOLİ BAŞKANI AÇIKLADI

    Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiisise yaptığı açıklamada 29 yaşındaki file bekçisiyle görüştüklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

    "Ospina takımımıza katılabilir, kendisiyle görüşüyoruz. Ücret konusunda bir takım farklılıklar ama muhtemelen bu transferi bitireceğiz."

    1. 15.8.2018 18:49
    2. Güncelleme: 15.8.2018 18:51
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