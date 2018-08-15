David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek
Adı hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Arsenal'in kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye David Ospina'dan kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı habere göre Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.
NAPOLİ BAŞKANI AÇIKLADI
Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiisise yaptığı açıklamada 29 yaşındaki file bekçisiyle görüştüklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:
"Ospina takımımıza katılabilir, kendisiyle görüşüyoruz. Ücret konusunda bir takım farklılıklar ama muhtemelen bu transferi bitireceğiz."
- 15.8.2018 18:49
- Güncelleme: 15.8.2018 18:51
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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