Spalletti 2021'e kadar Inter'de
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Inter Kulübü, 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Spalletti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma ve Rusya'da Zenit'i çalıştıran Spalletti, geçen sene Inter'in başına geçmişti.
Spalletti yönetimindeki Inter, Serie A'da geçen sezonu 72 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
- 14.8.2018 20:20
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Spalletti 2021'e kadar Inter'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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