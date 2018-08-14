Spalletti 2021'e kadar Inter'de – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    2021'e kadar Inter'de

    Spalletti 2021'e kadar Inter'de

    (Serie A) ekibi Inter, teknik direktör Luciano 'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

    Inter Kulübü, 59 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Ülkesinde Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma ve 'da Zenit'i çalıştıran Spalletti, geçen sene Inter'in başına geçmişti.

    Spalletti yönetimindeki Inter, Serie A'da geçen sezonu 72 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

    1. 14.8.2018 20:20
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