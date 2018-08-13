Inter, Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Fransa'nın Monaco takımından Senegalli Keita Balde'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Inter Kulübü, 23 yaşındaki Keita Balde'nin Monaco'dan satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Fransa basınında, Senegalli hücum oyuncusunun satın alma opsiyonunun 30 milyon avro olduğu öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine İtalya'nın Lazio takımında başlayan Keita Balde, geçen sezon transfer olduğu Monaco'da 33 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
- 13.8.2018 21:39
- Güncelleme: 13.8.2018 21:40
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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