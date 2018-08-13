Inter, Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Inter, 'dan 'yi kiraladı

    Inter, Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı

    (Serie A) ekibi Inter, 'nın takımından Senegalli 'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Inter Kulübü, 23 yaşındaki 'nin 'dan satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

    basınında, Senegalli hücum oyuncusunun satın alma opsiyonunun 30 milyon avro olduğu öne sürüldü.

    Profesyonel kariyerine İtalya'nın Lazio takımında başlayan Keita Balde, geçen sezon transfer olduğu Monaco'da 33 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

    1. 13.8.2018 21:39
    2. Güncelleme: 13.8.2018 21:40
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