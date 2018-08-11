Juventus'un bu yaz transfer döneminde 105 milyon £ karşılığında Real Madrid'den kadrosuna kattığını Cristiano Ronaldo, yakın arkadaşı ve menajeri Jorge Mendes ile birlikte İtalyan ekibinden yeni takım arkadaşı Stefano Sturaro'nun Sporting Lisbon'a transferi için arabulucuk yaptı.

Sturaro'yu bir seneliğini kiralayan Sporting Lisbon'da yönetimin, Jorge Mendes ve Cristiano Ronaldo'ya özel olarak teşekkürlerini ilettiği, Portekiz basınında konuşulan bilgiler arasında.

25 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun, ülkesi dışına çıkmaya sıcak bakmadığı ama Ronaldo'nun araya girmesi ile Portekiz devine transfer olmaya ikna olduğu iddia ediliyor.

STEFANO STURARO KİMDİR?

Futbol kariyerine 2011 yılında Genoa forması ile başlayan 25 yaşındaki Sturaro, 2014 yazında 9,6 milyon € karşılığında Juventus'un yolunu tuttu. Oyunun iki yönünü birden oynayabilmesi ve dinamizmi ile ön plana çıkan İtalyan orta saha, Juventus formasını 17'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 90 kez terletirken siyaz beyazlı forma altında 3 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterdi.