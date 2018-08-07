Fiorentina, Marko Pjaca'yı kiraladı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    , Marko Pjaca'yı kiraladı

    Fiorentina, Marko Pjaca'yı kiraladı

    1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , 'un Hırvat oyuncusu Marko Pjaca'yı bir sezonluğuna kiraladı.

    'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Pjaca'nın bir sezonluğuna kiralanması konusunda ile 2 milyon karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Fiorentina, 23 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalması halinde gelecek sezon 20 milyon avro ödeyerek bonservisini alabilecek.

    Juventus'a 2016'da 'den 23 milyon avro karşılığında transfer olan Pjaca, siyah-beyazlı kulüpte 20 maçta görev almıştı.

    1. 7.8.2018 22:10
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