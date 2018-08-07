Fiorentina, Marko Pjaca'yı kiraladı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, Juventus'un Hırvat oyuncusu Marko Pjaca'yı bir sezonluğuna kiraladı.
Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Pjaca'nın bir sezonluğuna kiralanması konusunda Fiorentina ile 2 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fiorentina, 23 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalması halinde gelecek sezon 20 milyon avro ödeyerek bonservisini alabilecek.
Juventus'a 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon avro karşılığında transfer olan Pjaca, siyah-beyazlı kulüpte 20 maçta görev almıştı.
- 7.8.2018 22:10
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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