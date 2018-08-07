Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Pjaca'nın bir sezonluğuna kiralanması konusunda Fiorentina ile 2 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fiorentina, 23 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalması halinde gelecek sezon 20 milyon avro ödeyerek bonservisini alabilecek.

Juventus'a 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon avro karşılığında transfer olan Pjaca, siyah-beyazlı kulüpte 20 maçta görev almıştı.