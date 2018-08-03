İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun 18 milyon avro bedelle kiralandığı, satın alma opsiyonunun ise 36 milyon avro olduğu belirtildi.
İki yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Higuain, geçen sezon ligde 16 kez rakip fileleri havalandırdı.
Milan, siyah-beyazlı ekipte forma giyen 24 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Mattia Caldara ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Juventus da internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladığını duyurdu.
31 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon avro karşılığında geçmişti.
- 2.8.2018 23:21
- Güncelleme: 3.8.2018 01:52
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Higuain resmen Milan'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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