Higuain resmen Milan'da! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    resmen 'da!

    <a href="/index/higuain?id=59ccff49-9284-4a56-b9bb-fbf6e0a612aa" class="" rel="tag">Higuain</a> resmen <a href="/index/milan_335589286269?id=84b49f93-6526-496e-92b8-07827c509bd5" class="" rel="tag">Milan</a>'da!

    (Serie A) ekiplerinden , 'un Arjantinli golcüsü Gonzalo 'i kiralık olarak renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun 18 milyon bedelle kiralandığı, satın alma opsiyonunun ise 36 milyon olduğu belirtildi.

    İki yıl önce 'den 'a 90 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan , geçen sezon ligde 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

    , siyah-beyazlı ekipte forma giyen 24 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Mattia Caldara ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    da internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladığını duyurdu.

    31 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon avro karşılığında geçmişti.

    1. 2.8.2018 23:21
    2. Güncelleme: 3.8.2018 01:52
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