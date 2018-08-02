Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun 18 milyon avro bedelle kiralandığı, satın alma opsiyonunun ise 36 milyon avro olduğu belirtildi.

İki yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Higuain, geçen sezon ligde 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Milan, siyah-beyazlı ekipte forma giyen 24 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Mattia Caldara ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus da internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladığını duyurdu.

31 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon avro karşılığında geçmişti.