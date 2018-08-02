Gonzalo Higuain, resmen Milan'da
Serie A ekiplerinden Milan, Juventus'tan Arjantinli yıldız futbolu Gonzalo Higuain'i kiralık olarak 18 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.
Milano'da taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Arjantinli futbolcu, Milan formasını da sırtına geçirdi. Geçtiğimiz sezon Juve ile 49 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 23 gol, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.
Gonzalo Higuain, 2 yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Golcü futbolcu kariyerinde daha önce River Plate ile Real Madrid formalarını giymişti.
- 2.8.2018 13:42
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Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor"
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Elazığ çarşı Daha önce bu kadar büyük bir kuluple karşılaşmamıştık Not: 2007 yılında fb ile on eleme oynamışlardı ????
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Vida, Leicester’a
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Misafir 50 takıma gönderdiniz. 51 nciyi bekliyoruz!
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Eric Ayuk işi yattı!
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Madlyturk trabzonspor bu güne kadar hep üste para alarak oyuncu aldığı için 240 bin dolar transfer ücretini ödemek istemedi.Bu
Gonzalo Higuain, resmen Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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