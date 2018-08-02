Gonzalo Higuain, resmen Milan'da
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , resmen 'da

    Gonzalo Higuain, resmen Milan'da

    Serie A ekiplerinden , 'tan Arjantinli yıldız futbolu 'i kiralık olarak 18 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

    Bu yaz dönemi transferlerinde gözler 'nın üzerinde. Portekizli yıldız futbolcu 'nun 'a olmasıyla dikkatleri üzerine çeken İtalya'da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak , Juventus'un Arjantinli forveti 'i kadrosuna kattı. Higuain'i kiralık olarak alan Milan, kira bedeli için Juventus'a 18 milyon Euro verecek. Kırmızı-siyahlılar sezon sonu bonservisini almak isterse bu futbolcuyu 36 milyon Euro'ya kadrosuna dahil edebilecek.
    Milano'da taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Arjantinli futbolcu, Milan formasını da sırtına geçirdi. Geçtiğimiz sezon Juve ile 49 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 23 gol, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.
    Gonzalo Higuain, 2 yıl önce 'den Juventus'a 90 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Golcü futbolcu kariyerinde daha önce ile formalarını giymişti.
    1. 2.8.2018 13:42
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