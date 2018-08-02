Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'ta
Milan'da forma giyen İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, Higuain transferindeki anlaşmaya göre tekrar Juventus'a döndü. Bonucci, geçtiğimiz sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.
31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milano ekibi ile 51 resmi müsabakaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Bonucci, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonları arasında Juve'de forma giydi.
- 2.8.2018 16:07
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Fenerbahçe Benfica mesaisine başladı
Toplam 2
Yorum
mco İyi hoş transfer yazıyorlar, Tamam yapsın fener transferi peki kadroya yazabilecek mi? o soruyu sormuyorlar.
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 4
Yorum
Gslı Yunus u izledim hiç fena değildi evladımız..Allahın yabancılarına tonla para vereceğimize bu çocuklarımıza yatırım yapalım..
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 4
Yorum
kadirçeviç mesela okan buruk ve arda daha ilk maçlarında belli ediyorlardı kendilerini, öyle parlak bir futbol göremedik henüz inşallah çok çalışırlar
Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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