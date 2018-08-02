Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'ta
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Bonucci 1 yıl aradan sonra 'ta

    Bonucci 1 yıl aradan sonra <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a>'ta

    'da forma giyen İtalyan futbolcu , Higuain transferindeki anlaşmaya göre tekrar 'a döndü. Bonucci, geçtiğimiz sezon 42 milyon 'ya 'a olmuştu.

    Serie A ekiplerinden 'da oynayan İtalyan savunmacı 'nin kırmızı-siyahlılardaki kariyeri 1 yıl sürdü. 'ın Jevuntus'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmasındaki anlaşmaya göre Bonucci Juve'ye döndü. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 milyon 'ya 'tan Milan'a geçmişti. Siyah-beyazlılar, bu için bonservis ödemeyecek.
    31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milano ekibi ile 51 resmi müsabakaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Bonucci, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonları arasında Juve'de forma giydi.
    1. 2.8.2018 16:07
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