İtalyan ekibi, Barcelona'nın altyapısından yetişen 16 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 16 yaşındaki Pablo Moreno'yu renklerine bağladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımının altyapısından yetişen golcü oyuncunun transfer edildiği paylaşıldı.
Açıklamada, Katalan ekibinin altyapı takımlarında forma giyen Moreno'nun 200'den fazla gole imza attığı kaydedildi.
Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yanı sıra, Joao Cancelo, Douglas Costa, Mattia Perin ve Giangiacomo Magnani'yi kadrosuna katmıştı.
- 28.7.2018 14:46
- Güncelleme: 28.7.2018 14:55
-
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
-
Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
-
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Juventus, Moreno'yu transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.