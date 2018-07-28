Juventus, Moreno'yu transfer etti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    , Moreno'yu etti

    <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a>, Moreno'yu <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    İtalyan ekibi, 'nın altyapısından yetişen 16 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı

    (Serie A) takımlarından , 16 yaşındaki Pablo Moreno'yu renklerine bağladı.

    İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 'nın takımının altyapısından yetişen golcü oyuncunun edildiği paylaşıldı.

    Açıklamada, Katalan ekibinin altyapı takımlarında forma giyen Moreno'nun 200'den fazla gole imza attığı kaydedildi.

    , yaz döneminde 'in Portekizli yıldızı , Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yanı sıra, Joao Cancelo, Douglas Costa, Mattia Perin ve Giangiacomo Magnani'yi kadrosuna katmıştı.

    1. 28.7.2018 14:46
    2. Güncelleme: 28.7.2018 14:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Moreno'yu etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN