İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki İsveçli kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Olsen, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan İsveç Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu.

Roma'da forma giyen Brezilyalı Alisson Becker, 72 milyon avroluk bonservisiyle dünyanın pahalı kalecisi olarak Liverpool'a transfer olmuştu.