Roma, kaleci Robin Olsen'i transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, kaleci Robin Olsen'i renklerine bağladı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki İsveçli kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Olsen, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan İsveç Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu.
Roma'da forma giyen Brezilyalı Alisson Becker, 72 milyon avroluk bonservisiyle dünyanın pahalı kalecisi olarak Liverpool'a transfer olmuştu.
- 25.7.2018 10:07
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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