Roma, kaleci Robin Olsen'i transfer etti – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , kaleci 'i etti

    <a href="/index/roma?id=8aca7474-a136-498b-bf77-89c517350dee" class="" rel="tag">Roma</a>, kaleci <a href="/index/robin-olsen?id=72ff0fb0-9261-4096-ba72-6b53eaa13b24" class="" rel="tag">Robin Olsen</a>'i <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    (Serie A) ekiplerinden , kaleci 'i renklerine bağladı.

    İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki İsveçli kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Olsen, 2018 'nda çeyrek finale çıkan İsveç 'nın kadrosunda yer alıyordu.

    'da forma giyen Brezilyalı Alisson Becker, 72 milyon avroluk bonservisiyle dünyanın pahalı kalecisi olarak 'a olmuştu.

    1. 25.7.2018 10:07
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