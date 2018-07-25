İtalya’da gündem Bonucci Higuain takası – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’da gündem Bonucci Higuain takası

    İtalya’da gündem Bonucci Higuain takası

    Seria A'da bomba etkisi yaratacak bir takas iddiası gündeme geldi.

    Goal'in haberine göre, CEO'su Bebbe Marotta ve Milan genel menajeri Leonardo, Gonzalo Higuain ile Leonard Bonucci takası hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Geçen sezon Juve'den 42 milyon Euro karşılığında Milano ekibinin yolunu tutan Bonucci'nin adı uzun süredir ile anılırken; Higuain de 'nin transfer listesinde yer alıyor.
    1. 25.7.2018
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