Bonkör Ronaldo
Juventus'a transferi ile gündemden düşmeyen Ronaldo tatilde otele bıraktığı bahşişle de gündem oldu.
Juventus'a transferi ile gündemden düşmeyen Ronaldo tatilde otele bıraktığı bahşişle de gündem oldu. Dünya Kupası'nda oynayan ünlü yıldız Portekiz elenince ailesi ile Yunanistan'da tatile çıktı. Sevgilisi Rodriguez ve oğluyla tatil yapan Ronaldo, arkadaşlarını da ağırladı. DailyMail'ın haberine göre Ronaldo, otel çalışanlara 17 bin 850 euro'luk bahşiş verdi.
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