Bonkör Ronaldo – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Bonkör

    Bonkör <a href="/index/ronaldo?id=f8cab111-8a8e-4fc8-94bc-685652835b75" class="" rel="tag">Ronaldo</a>

    'a transferi ile gündemden düşmeyen tatilde otele bıraktığı bahşişle de gündem oldu.

    'a transferi ile gündemden düşmeyen tatilde otele bıraktığı bahşişle de gündem oldu. 'nda oynayan ünlü yıldız Portekiz elenince ailesi ile 'da tatile çıktı. Sevgilisi Rodriguez ve oğluyla tatil yapan , arkadaşlarını da ağırladı. DailyMail'ın haberine göre Ronaldo, otel çalışanlara 17 bin 850 euro'luk bahşiş verdi.

    1. 20.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bonkör haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN