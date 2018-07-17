Cengiz Ünder: "Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu" – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    : "Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu"

    Cengiz Ünder: "Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu"

    'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    Roma Kulübünün televizyonuna çıkan ve sorulara yanıt veren , Muhammed Salah'a benzetilmesiyle ilgili, "Şu an için onunla kendimi kıyaslamak yanlış olur. Kendisi inanılmaz bir oyuncu. Umarım bir gün ben de onun gibi büyük bir futbolcu olurum." dedi.

    ile 'na katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Cengiz Ünder, Dünya Kupası'na gidemediğim için çok üzüldüm. 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordum. Benim en büyük hayalimden biriydi. Maalesef bunu başaramadık. Tatildeyken maçları da pek izlemedim açıkcası." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon takımında en iyi genç oyuncu seçilmesiyle ilgili görüşlerini ifade eden Cengiz Ünder, "Geldiğim ilk senede bunu başarmak benim için gurur verici bir şey. Gelecek sezonda hedefim daha yüksek." şeklinde konuştu.

    'de beraber oynadığı Emre Belözoğlu ile ilgili değerlendirmede bulunan Cengiz Ünder, "Emre Belözoğlu'nun son zamanlarında onunla oynadığım için çok şanslıyım. Bence çok büyük bir oyuncu. Onun gibi futbolcu nadir gördüm. Bana her zaman tavsiye vermiştir. Tatilde de görüştük. Daha iyi kariyerim olması için iyi dileklerini de iletmiştir bana. Türk futbolunun en büyük oyuncusu benim için." diye görüş belirtti.

    1. 18.7.2018 01:05
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