Cengiz Ünder: "Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu"
İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Roma Kulübünün televizyonuna çıkan ve sorulara yanıt veren Cengiz Ünder, Muhammed Salah'a benzetilmesiyle ilgili, "Şu an için onunla kendimi kıyaslamak yanlış olur. Kendisi inanılmaz bir oyuncu. Umarım bir gün ben de onun gibi büyük bir futbolcu olurum." dedi.
Türkiye ile Dünya Kupası'na katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Cengiz Ünder, Dünya Kupası'na gidemediğim için çok üzüldüm. 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordum. Benim en büyük hayalimden biriydi. Maalesef bunu başaramadık. Tatildeyken maçları da pek izlemedim açıkcası." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon takımında en iyi genç oyuncu seçilmesiyle ilgili görüşlerini ifade eden Cengiz Ünder, "Geldiğim ilk senede bunu başarmak benim için gurur verici bir şey. Gelecek sezonda hedefim daha yüksek." şeklinde konuştu.
Medipol Başakşehir'de beraber oynadığı Emre Belözoğlu ile ilgili değerlendirmede bulunan Cengiz Ünder, "Emre Belözoğlu'nun son zamanlarında onunla oynadığım için çok şanslıyım. Bence çok büyük bir oyuncu. Onun gibi futbolcu nadir gördüm. Bana her zaman tavsiye vermiştir. Tatilde de görüştük. Daha iyi kariyerim olması için iyi dileklerini de iletmiştir bana. Türk futbolunun en büyük oyuncusu benim için." diye görüş belirtti.
- 18.7.2018 01:05
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Cengiz Ünder: "Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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