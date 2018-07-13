Juventus'ta Ronaldo formaları kapış kapış!
Juventus'un 33 yaşında olmasına rağmen Cristiano Ronaldo'ya 100 milyon euro bonservis ve yıllık 30 milyon euro vermesinin bir nedeni var. İtalyanlar, Cristiano Ronaldo'yu aldıklarında büyük bir müşteri kitlesini de kendilerine çekeceklerini zaten biliyordu.
- 13.7.2018 15:51
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Juventus'ta Ronaldo formaları kapış kapış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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