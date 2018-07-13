Juventus'ta Ronaldo formaları kapış kapış! – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ta Ronaldo formaları kapış kapış!

    <a href="/index/juventus?id=370b28b8-0b7b-4339-9209-74a4f1f3494e" class="" rel="tag">Juventus</a>'ta Ronaldo formaları kapış kapış!

    Juventus'un 33 yaşında olmasına rağmen Cristiano Ronaldo'ya 100 milyon euro bonservis ve yıllık 30 milyon euro vermesinin bir nedeni var. İtalyanlar, Cristiano Ronaldo'yu aldıklarında büyük bir müşteri kitlesini de kendilerine çekeceklerini zaten biliyordu.

    1. 13.7.2018 15:51
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