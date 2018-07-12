Parma, Bruno Alves'i açıkladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Parma, 'i açıkladı

    Parma, <a href="/index/bruno-alves?id=bcc9bbd1-b1a6-4230-bfde-4bc6153170e6" class="" rel="tag">Bruno Alves</a>'i açıkladı

    (Serie A) ekiplerinden Parma, bir dönem forması da giyen Portekizli defans oyuncusu ’i bir yıllığına kadrosuna kattı.

    Parma Kulübünden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Portekizli oyuncu birkaç günlük iznin ardından yeni takımına katılacak. Geçen sezonu Rangers'ta geçiren , sırasıyla Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Atina, Zenit, ve Cagliari'de forma giymişti.

    1. 12.7.2018 14:35
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