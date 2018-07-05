Napoli'den orta sahaya takviye – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den orta sahaya takviye

    Napoli'den orta sahaya takviye

    ekibi , 'nın takımından orta saha oyuncusu 'i etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu Ruiz ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    basınında, Napoli'nin 'in 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

    Geçen sezon formasıyla 35 maça çıkan Fabian Ruiz, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.



    1. 5.7.2018 15:55
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