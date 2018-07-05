Napoli'den orta sahaya takviye
İtalya ekibi Napoli, İspanya'nın Real Betis takımından orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i transfer etti.
Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu Ruiz ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
İtalya basınında, Napoli'nin Fabian Ruiz'in 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Geçen sezon Real Betis formasıyla 35 maça çıkan Fabian Ruiz, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
- 5.7.2018 15:55
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
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Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
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orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
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şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Napoli'den orta sahaya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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