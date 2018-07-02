İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan De Vrij'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki De Vrij, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. De Vrij, Hollanda Milli Takımı formasıyla da 36 maça çıktı.
- 2.7.2018 23:00
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Inter, De Vrij'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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