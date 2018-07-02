Inter, De Vrij'i transfer etti – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'i transfer etti

    Inter, De Vrij'i transfer etti

    (Serie A) takımlarından , Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki , ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. De Vrij, formasıyla da 36 maça çıktı.

    1. 2.7.2018 23:00
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