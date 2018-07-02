Inter, De Vrij'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki De Vrij, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. De Vrij, Hollanda Milli Takımı formasıyla da 36 maça çıktı.