Juventus, Cancelo'yu kadrosuna kattı
İtalyan devi Juventus, İspanya'nın Valencia takımından Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Cancelo'nun transferi için Valencia'ya 40,4 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.
Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Cancelo, 2015'te Valencia'ya transfer olmuştu. Geçen sezon İtalya'nın Inter takımında kiralık olarak oynayan Portekizli milli futbolcu, 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
- 28.6.2018 03:38
-
Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Herkes kaçtı ben kaldım dediği Caner ve Gökhan Gönül mü... aynı sezon sözleşmeler bitmişti....
-
CAS’a gidecek
Toplam 1
Yorum
aytac ne oldu hani rutin bi inceleme idi,,,,,simdi bu miyav sesleri ne
-
İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
serdar bırakın bu yalanları adam fifalık fifa bonservis belirleyecek adamın piyasa değeri 20m euro 3 büyükleri toplasan o parayı çıkartıp alamazlar
Juventus, Cancelo'yu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.