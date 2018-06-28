Juventus, Cancelo'yu kadrosuna kattı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    , Cancelo'yu kadrosuna kattı

    <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a>, Cancelo'yu kadrosuna kattı

    İtalyan devi , 'nın takımından sağ bek oyuncusu Joao Cancelo'yu renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cancelo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Cancelo'nun transferi için 'ya 40,4 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

    Kariyerine ülkesinin takımında başlayan Cancelo, 2015'te 'ya olmuştu. Geçen sezon 'nın Inter takımında kiralık olarak oynayan milli futbolcu, 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

    1. 28.6.2018 03:38
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