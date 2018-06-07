Juventus, Douglas Costa'yı açıkladı
Juventus, geçen sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Torino ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında Bayern Münih'ten kiralanan Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 40 milyon Euro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi. Yıldız oyuncu kendisini 2022'ye kadar Juventus'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.
- 7.6.2018 21:12
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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