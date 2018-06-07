Juventus, Douglas Costa'yı açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Torino ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında Bayern Münih'ten kiralanan Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 40 milyon Euro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi. Yıldız oyuncu kendisini 2022'ye kadar Juventus'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.