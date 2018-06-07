Juventus, Douglas Costa'yı açıkladı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    , 'yı açıkladı

    Juventus, Douglas Costa'yı açıkladı

    , geçen sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    İtalya Serie A ekiplerinden , yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Torino ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında 'ten kiralanan 'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 40 milyon Euro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi. Yıldız oyuncu kendisini 2022'ye kadar Juventus'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
    Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

    1. 7.6.2018 21:12
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