Liverpool kalecisi Karius’a ilginç teklif – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Liverpool kalecisi ’a ilginç teklif

    Liverpool kalecisi Karius’a ilginç teklif
    ŞAMPİYONLAR Ligi finalinde yaptığı hatalarla Liverpool'u yakan Alman kaleci Loris 'a 3. Lig ekiplerinden Rimini talip oldu. Rimini Başkanı Giorgio Grassi, Alman kalecinin zor günler geçirdiğini ve '1 yıl boyunca mutluluk' vadederek kendisini kiralamak istediklerini söyledi.
    1. 1.6.2018
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