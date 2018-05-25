Serie A'da sezonun son bölümünde Udinese'nin başına geçen Igor Tudor ile yönetim arasında anlaşmazlıklar çıktığı ve Hırvat teknik adamın görevi bırakabileceği iddia edildi.
İtalya basınında çıkan habere göre; Igor Tudor ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.
Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de başarıyı sağlayamayan Udinese'de Tudor'un ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi.
Sezon başında Galatasaray'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.
- 25.5.2018 03:54
- Güncelleme: 25.5.2018 03:58
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Igor Tudor'un Udinese macerası bitiyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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