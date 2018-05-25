Igor Tudor'un Udinese macerası bitiyor mu?

İtalya basınında çıkan habere göre; Igor Tudor ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.

Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de başarıyı sağlayamayan Udinese'de Tudor'un ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Sezon başında Galatasaray'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.