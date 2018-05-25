Igor Tudor'un Udinese macerası bitiyor mu? – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'un Udinese macerası bitiyor mu?

    Igor Tudor'un Udinese macerası bitiyor mu?

    Serie A'da sezonun son bölümünde Udinese'nin başına geçen ile yönetim arasında anlaşmazlıklar çıktığı ve Hırvat teknik adamın görevi bırakabileceği iddia edildi.

    basınında çıkan habere göre; ile Udinese yönetimi bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor.

    Haberde; Udinese ile Igor Tudor'un yollarının ayrılabileceği belirtildi. Sezona Luigi Del Neri ile başlayan ve Massimo Oddo ile de başarıyı sağlayamayan Udinese'de Tudor'un ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi.

    Sezon başında 'ın başında bulunan Tudor, Serie A ekibiyle 4 maça çıktı ve 7 puan topladı.

    1. 25.5.2018 03:54
    2. Güncelleme: 25.5.2018 03:58
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