Mario Mandzukic'ten şok tavır! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Mario Mandzukic'ten şok tavır!

    Mario Mandzukic'ten şok tavır!

    Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Mandzukic, sosyal medya hesabına gelen ''Come To Beşiktaş'' yorumları sonrası şok bir tavır sergiledi.

    1. 23.5.2018 11:11
    2. Güncelleme: 23.5.2018 14:06
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