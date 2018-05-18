Parma yeniden Serie A'da

Ligdeki son hafta maçında Spezia'ya konuk olan Parma, rakibini Fabio Ceravolo ve Amato Ciciretti'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sezonu Empoli'nin ardından 72 puanla ikinci sırada tamamlayan Parma, doğrudan Serie A'ya yükselme başarısı gösterdi.

İtalyan temsilcisi, 2015 yılında iflas etmesinin ardından amatör kümeye düşürülmüştü.