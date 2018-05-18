Parma yeniden Serie A'da – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    yeniden Serie A'da

    Parma yeniden Serie A'da

    İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından , üç yıl aradan sonra Serie A'ya yükseldi.

    Ligdeki son hafta maçında Spezia'ya konuk olan , rakibini Fabio Ceravolo ve Amato Ciciretti'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

    Sezonu Empoli'nin ardından 72 puanla ikinci sırada tamamlayan Parma, doğrudan Serie A'ya yükselme başarısı gösterdi.

    İtalyan temsilcisi, 2015 yılında iflas etmesinin ardından amatör kümeye düşürülmüştü.


    1. 19.5.2018 00:12
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