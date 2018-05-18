Parma yeniden Serie A'da
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Parma, üç yıl aradan sonra Serie A'ya yükseldi.
Ligdeki son hafta maçında Spezia'ya konuk olan Parma, rakibini Fabio Ceravolo ve Amato Ciciretti'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Sezonu Empoli'nin ardından 72 puanla ikinci sırada tamamlayan Parma, doğrudan Serie A'ya yükselme başarısı gösterdi.
İtalyan temsilcisi, 2015 yılında iflas etmesinin ardından amatör kümeye düşürülmüştü.
- 19.5.2018 00:12
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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