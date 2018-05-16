Arsenal ve Monaco Cengiz Ünder için Roma'ya teklif sundu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ve Monaco için 'ya teklif sundu

    Arsenal ve Monaco Cengiz Ünder için Roma'ya teklif sundu

    Roma'da başarılı bir sezon geçiren Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 16.5.2018 10:47
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