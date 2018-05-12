Cengiz Ünder kapışması – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    kapışması

    Cengiz Ünder kapışması
    Roma'da- Kİ yıldızımız , devleri peşine taktı. A.Madrid ve Dortmund'un teklifte bulunduğu bildirildi. Roma sportif direktörü Monchi'nin teklifleri reddettiği ve Cengiz'in en az 1 yıl daha takımda kalmasını istediği bildirildi.
    1. 12.5.2018
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