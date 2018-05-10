Juventus ile Milan, İtalya Kupası Final maçında karşı karşıya gelecek.

Peki Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Kupası'nın sahibi olmak için Juventus ile Milan'ın karşılaşacağı dev maçı saat 22:00'dan itibaren Tivibuspor 2'den canlı izleyebilirsiniz.

Juventus Milan maçı muhtemel 11'ler:

Juventus: Buffon, Cuadrado, Barzagli, Benatia, Sandro, Pjanic, Matuidi, Khedira, Dybala, Costa, Higuain

Milan: Donnarrumma, Rodriguez, Romagnoli, Bonucci, Calabria, Bonaventura, Locatelli, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Cutrone



Milan kaptanı Bonucci ile teknik direktör Gattuso, final öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Juventus'ta ise kaptan Buffon ile teknik direktör Allegri, Milan maçı öncesi açıklamalar yaptı.



