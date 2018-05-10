Ezeli rakipler Juventus ile Milan, İtalya Kupası için çarpışacak. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ın Juventus ile kozlarını paylaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtı haberimizde...
Juventus ile Milan, İtalya Kupası Final maçında karşı karşıya gelecek.
Peki Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Kupası'nın sahibi olmak için Juventus ile Milan'ın karşılaşacağı dev maçı saat 22:00'dan itibaren Tivibuspor 2'den canlı izleyebilirsiniz.
Juventus Milan maçı muhtemel 11'ler:
Juventus: Buffon, Cuadrado, Barzagli, Benatia, Sandro, Pjanic, Matuidi, Khedira, Dybala, Costa, Higuain
Milan: Donnarrumma, Rodriguez, Romagnoli, Bonucci, Calabria, Bonaventura, Locatelli, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Cutrone
Milan kaptanı Bonucci ile teknik direktör Gattuso, final öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Juventus'ta ise kaptan Buffon ile teknik direktör Allegri, Milan maçı öncesi açıklamalar yaptı.
- 9.5.2018 16:13
- Güncelleme: 10.5.2018 02:22
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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