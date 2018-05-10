İtalya Kupası’nın kazananı Juventus oldu
İtalya Kupası’nın final maçında Juventus, Milan’ı 4-0 yenerek şampiyon oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda Antonio Damato'nun hakemliğinde oynanan İtalya Kupası final maçı, 4-0 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.
İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta, eşitliği ikinci yarıda Medhi Benatia'nın 56. dakikadaki golüyle Juventus bozdu.
Daha sonra Douglas Costa'nın 61. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yapan Juventus, Medhi Benatia'nın 64. dakikada attığı ikinci golle durumu 3-0 yaptı.
Maç, Milan'da oynayan Nikola Kalinic'in 76. dakikada kendi kalesine attığı golle, 4-0 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.
Bu arada Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada bulundu.
- 10.5.2018 00:28
- Güncelleme: 10.5.2018 02:23
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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