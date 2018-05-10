İtalya Kupası’nın kazananı Juventus oldu – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’nın kazananı oldu

    İtalya Kupası’nın kazananı Juventus oldu

    ’nın final maçında , Milan’ı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

    İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda Antonio Damato'nun hakemliğinde oynanan final maçı, 4-0 'un galibiyetiyle sona erdi.

    İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta, eşitliği ikinci yarıda 'nın 56. dakikadaki golüyle Juventus bozdu.

    Daha sonra Douglas Costa'nın 61. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yapan Juventus, Medhi Benatia'nın 64. dakikada attığı ikinci golle durumu 3-0 yaptı.

    Maç, Milan'da oynayan Nikola Kalinic'in 76. dakikada kendi kalesine attığı golle, 4-0 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.

    Bu arada Milan'da forma giyen milli futbolcu , maç boyunca sahada bulundu.

    1. 10.5.2018 00:28
    2. Güncelleme: 10.5.2018 02:23
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