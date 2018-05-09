Ezeli rakipler Juventus ile Milan, İtalya Kupası için çarpışacak. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ın Juventus ile kozlarını paylaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtı haberimizde...
Juventus ile Milan, İtalya Kupası Final maçında karşı karşıya gelecek.
Peki Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Kupası'nın sahibi olmak için Juventus ile Milan'ın karşılaşacağı dev maçı saat 22:00'dan itibaren Tivibuspor 2'den canlı izleyebilirsiniz.
Juventus Milan maçı muhtemel 11'ler:
Juventus: Buffon, Cuadrado, Barzagli, Benatia, Sandro, Pjanic, Matuidi, Khedira, Dybala, Costa, Higuain
Milan: Donnarrumma, Rodriguez, Romagnoli, Bonucci, Calabria, Bonaventura, Locatelli, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Cutrone
Milan kaptanı Bonucci ile teknik direktör Gattuso, final öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Juventus'ta ise kaptan Buffon ile teknik direktör Allegri, Milan maçı öncesi açıklamalar yaptı.
- 9.5.2018 16:13
- Güncelleme: 9.5.2018 16:51
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Göztepe'de Demba Ba ya şok
Toplam 2
Yorum
aliağabelediyespor bunlar göztepe değil aliağa belediye spor
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Göztepe'de Demba Ba ya şok
Toplam 2
Yorum
GÖZGÖZ35 BURASI GÖZTEPE, Beşiktaş DEĞİL!!!
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK GALATASARAY A KOŞAN TEKNİĞİ YÜKSEK TOPÇULAR GEREKLİ ARTIK FUTBOL ÖYLE OYNANIYOR.
Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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