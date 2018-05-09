Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Ezeli rakipler ile , için çarpışacak. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ın Juventus ile kozlarını paylaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtı haberimizde...

    Juventus ile Milan, Final maçında karşı karşıya gelecek.

    Peki Juventus Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    İtalya Kupası'nın sahibi olmak için Juventus ile Milan'ın karşılaşacağı dev maçı saat 22:00'dan itibaren Tivibuspor 2'den canlı izleyebilirsiniz.

    Juventus Milan maçı muhtemel 11'ler:

    : Buffon, Cuadrado, Barzagli, Benatia, Sandro, Pjanic, Matuidi, Khedira, Dybala, Costa, Higuain

    : Donnarrumma, Rodriguez, Romagnoli, Bonucci, Calabria, Bonaventura, Locatelli, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Cutrone

    Milan kaptanı Bonucci ile teknik direktör Gattuso, final öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



    Juventus'ta ise kaptan Buffon ile teknik direktör Allegri, Milan maçı öncesi açıklamalar yaptı.

    1. 9.5.2018 16:13
    2. Güncelleme: 9.5.2018 16:51
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