Hakan Çalhanoğlu: "Gennara Gattuso bana güven kazandırdı"
İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşılaşacak olan Milan'da Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu, Milan TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gattuso'nun İngilizce bilmesinin her şeyi kolaylaştırdığını ve aralarındaki iletişimin takıma fayda getirdiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, Gattuso'nun gelişinin kendisini değiştirdiğini ve güven kazandığını belirti.
İtalyan kültürünü ve İtalyanca'yı öğrenmesinin arkadaşlarıyla olan iletişimini pozitif etkilediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, İtalyanca'yı geçmişe göre daha iyi konuştuğunu sözlerine ekledi.
İtalyan kültürünü ve İtalyanca'yı öğrenmesinin arkadaşlarıyla olan iletişimini pozitif etkilediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, İtalyanca'yı geçmişe göre daha iyi konuştuğunu sözlerine ekledi.
- 8.5.2018 22:07
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