Hakan Çalhanoğlu: "Gennara Gattuso bana güven kazandırdı" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    : "Gennara Gattuso bana güven kazandırdı"

    Hakan Çalhanoğlu: "Gennara Gattuso bana güven kazandırdı"

    finalinde ile karşılaşacak olan Milan'da Türk yıldız , Milan TV'ye açıklamalarda bulundu.

    Gattuso'nun İngilizce bilmesinin her şeyi kolaylaştırdığını ve aralarındaki iletişimin takıma fayda getirdiğini söyleyen , Gattuso'nun gelişinin kendisini değiştirdiğini ve güven kazandığını belirti.

    İtalyan kültürünü ve İtalyanca'yı öğrenmesinin arkadaşlarıyla olan iletişimini pozitif etkilediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, İtalyanca'yı geçmişe göre daha iyi konuştuğunu sözlerine ekledi.
    1. 8.5.2018 22:07
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