Cengiz Ünder menajerini değiştirdi
İddialara göre; İtalya'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu, manjeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı.
- 8.5.2018 12:51
- Güncelleme: 8.5.2018 13:07
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TFF’den 9 milyon tazminat
Toplam 1
Yorum
sgk.lı bu kadar para verseler her vatandaş imparator olur..
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 5
Yorum
KRAL ONUR adam bedava oynuyor, helal olsun. ödeme yapılması şart, yazıktır günahtır. Esteban gibi kulübede oturup para almıyor. tebrikler ONUR.
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Mustafa Kaplan "Özat'ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım"
Toplam 1
Yorum
Taraftar batacak geminin kaptanı olarak son güne kadar takım başında kalacağına ilk terk eden adam Ümit Özat.Kendisine yakışanı yapan spor adamı..
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