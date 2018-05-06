Juventus hata yapmadı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Juventus ağırladığı Bologna'yı 3-1'lik skorla geçti.
Lider Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı.
Ev sahibi Juventus 30. dakikada penaltıdan Bolognalı Simone Verdi'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de 52. dakikada Sebastian De Maio'nun kendi kalesine, 63. dakikada Sami Khedira ve 69. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 91'e çıkaran Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk için avantaj yakaladı ve ikinci sıradaki bir maçı eksik Napoli ile puan farkını 7'ye çıkardı.
Bologna ise 39 puanda kaldı.
- 5.5.2018 23:58
- Güncelleme: 6.5.2018 01:54
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Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Yorum
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Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Juventus hata yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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