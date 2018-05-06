Igor Tudor'a büyük şok!
Igor Tudor'un takımı Udinese evinde İnter'e 4-0 mağlup oldu
İtalya'da Serie A'nın 36. haftasında Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un takımı Udinese, evinde İnter'le karşılaştı. Tudor'un ekibi maçtan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla ligin bitmesine 2 hafta kala 36 puanlı Udinese, maç fazlasıyla küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdüren İnter ise maç fazlasıyla 69 puan ile 5. sırada kaldı.
- 6.5.2018 15:36
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