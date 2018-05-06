Igor Tudor'a büyük şok! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Igor 'a büyük şok!

    Igor Tudor'a büyük şok!

    Igor 'un takımı Udinese evinde İnter'e mağlup oldu

    'da Serie A'nın 36. haftasında 'ın eski teknik direktörü Igor 'un takımı Udinese, evinde İnter'le karşılaştı. Tudor'un ekibi maçtan 'lık yenilgiyle ayrıldı.

    Bu sonuçla ligin bitmesine 2 hafta kala 36 puanlı Udinese, maç fazlasıyla küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada kaldı.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdüren İnter ise maç fazlasıyla 69 puan ile 5. sırada kaldı.

    1. 6.5.2018 15:36
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