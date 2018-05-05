Juventus hata yapmadı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    hata yapmadı

    Juventus hata yapmadı

    'nin (Serie A) 36. haftasında ağırladığı Bologna'yı 3-1'lik skorla geçti.

    Lider , sahasında Bologna ile karşılaştı.

    Ev sahibi Juventus 30. dakikada penaltıdan Bolognalı Simone Verdi'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de 52. dakikada Sebastian De Maio'nun kendi kalesine, 63. dakikada ve 69. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle puanını 91'e çıkaran Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk için avantaj yakaladı ve ikinci sıradaki bir maçı eksik ile puan farkını 7'ye çıkardı.

    Bologna ise 39 puanda kaldı.

    1. 5.5.2018 23:58
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