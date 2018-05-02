Daniele Orsato'ya polis koruması!

İtalya Seri A'da şampiyonluğa direk etki yapacak İnter - Juventus maçını yöneten hakemin, İnter ve Napoli taraftarları tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Karşılaşmada verdiği kararlarla İtalyan basını tarafından eleştirilen Orsato'nun gelen tehdit mesajları üzerine polis koruması ile yaşadığı öğrenildi.İtalya'da Corriere del Veneto gazetesine konuşan Daniele Orsato, "Ailem ve ben tehdit altındayız. Çocuklarım çok mutsuz… Onların daha fazla tedirgin olmalarını istemiyorum" dedi.