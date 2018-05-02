Daniele Orsato'ya polis koruması!
İtalyan hakem Daniele Orsato, son yönettiği Inter-Juventus maçının ardından polis koruması altında.
İtalya'da Corriere del Veneto gazetesine konuşan Daniele Orsato, "Ailem ve ben tehdit altındayız. Çocuklarım çok mutsuz… Onların daha fazla tedirgin olmalarını istemiyorum" dedi.
- 2.5.2018 11:45
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
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