Daniele Orsato'ya polis koruması! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Daniele Orsato'ya polis koruması!

    Daniele Orsato'ya polis koruması!

    İtalyan hakem Daniele Orsato, son yönettiği Inter-Juventus maçının ardından polis koruması altında.

    İtalya Seri A'da şampiyonluğa direk etki yapacak İnter - Juventus maçını yöneten hakemin, İnter ve Napoli taraftarları tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Karşılaşmada verdiği kararlarla İtalyan basını tarafından eleştirilen Orsato'nun gelen tehdit mesajları üzerine polis koruması ile yaşadığı öğrenildi.

    İtalya'da Corriere del Veneto gazetesine konuşan Daniele Orsato, "Ailem ve ben tehdit altındayız. Çocuklarım çok mutsuz… Onların daha fazla tedirgin olmalarını istemiyorum" dedi.

    1. 2.5.2018 11:45
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