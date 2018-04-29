Juventus, İnter'i 3 dakikada yıktı! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    , İnter'i 3 dakikada yıktı!

    Juventus, İnter'i 3 dakikada yıktı!

    (Serie A) lideri , deplasmanda Inter'i 3-2 mağlup etti.

    ile şampiyonluk mücadelesi veren , 13. dakikada Douglas Costa'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekipte forma giyen Matias Vecino, 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Karşılaşmanın 52. dakikasında Mauro Icardi ile skora dengeyi getiren Inter, 65. dakikada Andrea Barzagli'nin kendi kalesine attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

    Son bölümde baskılarını artıran Juventus, 87. dakikada Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlarken, 89. dakikada Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Serie A'da oynanan diğer maçta Roma, sahasında Chievo'yu 4-1 yendi. Milli futbolcu maçta forma giymedi.

    1. 29.4.2018 00:34
    2. Güncelleme: 29.4.2018 01:39
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