Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş gol! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Bologna-Milan maçında 'dan müthiş gol!

    Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş gol!

    Serie A'nın 35. hafta maçında Milan, Bologna'yla deplasmanda karşı karşıya geldi.

    takımını 34. dakikada öne geçiren golü atarken, tribünler müthiş gol sonrası ayağa kalktı. Türk oyuncu Milan'ın ikinci golünün de asistini yaptı. İşte Hakan'ın attığı gol...
    1. 29.4.2018 17:00
    2. Güncelleme: 29.4.2018 17:02
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