Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş gol!
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Milan, Bologna'yla deplasmanda karşı karşıya geldi.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna'ya attığı muhteşem gol! ???? pic.twitter.com/WcxVTqaqsV— Fotomaç (@fotomac) 29 Nisan 2018
- 29.4.2018 17:00
- Güncelleme: 29.4.2018 17:02
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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