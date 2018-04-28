Juventus, İnter'i 3 dakikada yıktı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Juventus, deplasmanda Inter'i 3-2 mağlup etti.
Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, 13. dakikada Douglas Costa'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekipte forma giyen Matias Vecino, 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Mauro Icardi ile skora dengeyi getiren Inter, 65. dakikada Andrea Barzagli'nin kendi kalesine attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Son bölümde baskılarını artıran Juventus, 87. dakikada Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlarken, 89. dakikada Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Serie A'da oynanan diğer maçta Roma, sahasında Chievo'yu 4-1 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder maçta forma giymedi.
- 29.4.2018 00:34
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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