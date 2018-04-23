Napoli, 3 puanı tek golle aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, deplasmanda Juventus'u 1-0 yendi.
Torino'daki Juventus Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. Mücadelenin son dakikasında Kalidou Koulibaly'nin golüyle öne geçen Napoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Juventus, yaşadığı yenilgiye rağmen 85 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Napoli ise ikinci sırada yer aldı.
- 23.4.2018 00:07
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Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Napoli, 3 puanı tek golle aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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