Napoli, 3 puanı tek golle aldı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    , 3 puanı tek golle aldı

    Napoli, 3 puanı tek golle aldı

    'nin (Serie A) 34. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Torino'daki Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. Mücadelenin son dakikasında Kalidou Koulibaly'nin golüyle öne geçen , sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Juventus, yaşadığı yenilgiye rağmen 85 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Napoli ise ikinci sırada yer aldı.

    1. 23.4.2018 00:07
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